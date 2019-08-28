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Дальнее зарубежье 28.08.2019 16:42

Премьер Литвы заболел раком

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в среду сообщил, что у него обнаружена лимфома - гематологический рак лимфатической системы первой стадии, но он надеется выздороветь после лечения в сентябре и октябре.

"Это лимфома, первая стадия. Она не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия. Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно", - сказал премьер журналистам в правительстве.

Сквярнилис рассказал, что болезнь диагностировали после проверки здоровья в мае этого года, после президентских выборов, в которых премьер участвовал как кандидат правящих "аграриев". "К сожалению, только во время хирургической операции стало возможным установить диагноз", - сказал премьер.

Он подтвердил, что в сентябре и октябре циклы лечения должны завершиться, после чего врачи надеются на полное выздоровление.

"Надеюсь и я", - сказал Сквярнялис.

Президент Литвы Гитанас Науседа предоставил Сквярнялису возможность при необходимости отсутствовать на работе до 4 октября. Согласно декрету главы государства, премьера в этот период будет замещать министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Премьер сказал, что ощущает себя трудоспособным, однако придется не быть на работе в связи с медицинскими процедурами, после которых Сквярнялису рекомендовано не находиться вблизи людей в связи с опасностью инфекции. "Это единственное препятствие, которое может осложнить определенное общение, все прочее: заседания проходят, проходят встречи, запланированы иностранные гости", - сказал Сквярнялис.

"Пока я точно могу сказать, что ничего не чувствую, чтобы что-то изменилось в трудоспособности", - добавил он.

На этой неделе премьер отсутствовал на работе в понедельник и вторник.

Он также сообщил, что ежегодно лимфома выявляется у нескольких тысяч жителей Литвы, и призвал людей проверять здоровье.

"Я могу быть хорошим примером - проверяйтесь, хотя и чувствуете себя хорошо. Я всегда чувствовал себя прекрасно, и сейчас чувствую прекрасно, и перед операцией чувствовал себя прекрасно", - сказал премьер.

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Тэги: ЛИТВА, ПРЕМЬЕР, БОЛЕЗНЬ


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