Премьер Литвы заболел раком

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в среду сообщил, что у него обнаружена лимфома - гематологический рак лимфатической системы первой стадии, но он надеется выздороветь после лечения в сентябре и октябре.
"Это лимфома, первая стадия. Она не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия. Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно", - сказал премьер журналистам в правительстве.
Сквярнилис рассказал, что болезнь диагностировали после проверки здоровья в мае этого года, после президентских выборов, в которых премьер участвовал как кандидат правящих "аграриев". "К сожалению, только во время хирургической операции стало возможным установить диагноз", - сказал премьер.
Он подтвердил, что в сентябре и октябре циклы лечения должны завершиться, после чего врачи надеются на полное выздоровление.
"Надеюсь и я", - сказал Сквярнялис.
Президент Литвы Гитанас Науседа предоставил Сквярнялису возможность при необходимости отсутствовать на работе до 4 октября. Согласно декрету главы государства, премьера в этот период будет замещать министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
Премьер сказал, что ощущает себя трудоспособным, однако придется не быть на работе в связи с медицинскими процедурами, после которых Сквярнялису рекомендовано не находиться вблизи людей в связи с опасностью инфекции. "Это единственное препятствие, которое может осложнить определенное общение, все прочее: заседания проходят, проходят встречи, запланированы иностранные гости", - сказал Сквярнялис.
"Пока я точно могу сказать, что ничего не чувствую, чтобы что-то изменилось в трудоспособности", - добавил он.
На этой неделе премьер отсутствовал на работе в понедельник и вторник.
Он также сообщил, что ежегодно лимфома выявляется у нескольких тысяч жителей Литвы, и призвал людей проверять здоровье.
"Я могу быть хорошим примером - проверяйтесь, хотя и чувствуете себя хорошо. Я всегда чувствовал себя прекрасно, и сейчас чувствую прекрасно, и перед операцией чувствовал себя прекрасно", - сказал премьер.
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