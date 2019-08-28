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Регион 28.08.2019 18:47

В МВД ФРГ считают спекуляциями сообщения СМИ о политическом мотиве убийства гражданина Грузии

Представитель МВД ФРГ Стив Альтер назвал "спекуляциями" сообщения СМИ о политическом характере убийства гражданина Грузии в Берлине.

"Это преступление, которое в настоящее время расследуется, расследование ведет федеральная земля Берлин", - сказал Альтер журналистам в Берлине в среду. Подозреваемый находится в предварительном заключении.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Мария Адебар также не стала комментировать случившееся, указав, что министерство "не комментирует спекуляцию".

В пятницу, 23 июля, в берлинском парке Малый Тиргартен, который находится в пешей доступности от ведомства канцлера и здания Рейхстага, велосипедист подъехал сзади к 41-летнему мужчине, который шел на пятничную молитву. Убийца, по словам свидетелей, выстрелил в жертву из пистолета - сначала в спину, затем "контрольным" выстрелом в голову.

По сообщению прокуратуры Берлина, убитый действительно был гражданином Грузии, в минувшую пятницу по подозрению в убийстве задержали 48-летнего россиянина.

Между тем, немецкий таблоид "Бильд" утверждает, что убитый является выходцем из Чечни и "воевал во время чеченской войны против русских сил". В России он считается террористом. Немецкие правоохранительные органы считают его исламистом", - сообщает издание.

По информации издания, имя убитого - Зелимхан К.

Источник во властных структурах Чечни сообщил "Интерфаксу" накануне, что Грозный не имеет отношения к этому инциденту.

"Убитый давно уехал из Чечни, утратил связь с родиной, о преступлении мы узнали из средств массовой информации", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать фигурирующую в немецких СМИ версию о заказном характере убийства и о том, что жертва находилась "в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом".

Семья погибшего сообщила, что в 2009 году Зелимхана пытались отравить неизвестные, в 2015 году в Грузии была совершена попытка покушения - в него стреляли. После этого он попросил убежища в Германии и пользовался документами на разные имена. В убежище мужчине было отказано.

Как пишет "Бильд", подозреваемый в убийстве при задержании якобы сказал, что хочет поговорить с представителем российского посольства. В рюкзаке у него нашли порошковый перец - следователи считают, что с его помощью подозреваемый пытался сбить со следа служебных собак. Стрелял подозреваемый с велосипеда, оружие и велосипед после нападения он утопил в реке неподалеку. После этого он переоделся в кустах, где его и задержали полицейские.

Посольство России в Германии сообщило, что поддерживает контакт с немецкими правоохранителями по делу о россиянине, которого подозревают в убийстве.

"Посольство находится в контакте с германскими правоохранительными органами, ведущими следствие по делу. Выясняются подробности происшествия", - сказал представитель посольства.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МВД, УБИЙСТВО, ПОЛИТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]