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СНГ 28.08.2019 19:34

Болтон сообщил о подготовке встречи Трампа и Зеленского в Варшаве

США готовят встречу президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, где 1 сентября состоится церемония по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

"Я выразил наши ожидания о встрече двух президентов в Варшаве, и в ближайшие дни мы будем работать над ее организацией", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

О том, что президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве, написало накануне издание "Европейская правда" со ссылкой на советника американского лидера по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны", - заявил он, прибыв с визитом в Киев.

Советник президента США подчеркнул, что, несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться. "Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях", - сказал Болтон.

Болтон будет находиться с визитом на Украине 27-29 августа. Он надеется провести продуктивные встречи с украинскими чиновниками в Киеве.

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Тэги: УКРАИНА, БОЛТОН, ЗЕЛЕНСКИЙ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]