Болтон сообщил о подготовке встречи Трампа и Зеленского в Варшаве

США готовят встречу президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, где 1 сентября состоится церемония по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.
"Я выразил наши ожидания о встрече двух президентов в Варшаве, и в ближайшие дни мы будем работать над ее организацией", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.
О том, что президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве, написало накануне издание "Европейская правда" со ссылкой на советника американского лидера по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.
"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны", - заявил он, прибыв с визитом в Киев.
Советник президента США подчеркнул, что, несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться. "Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях", - сказал Болтон.
Болтон будет находиться с визитом на Украине 27-29 августа. Он надеется провести продуктивные встречи с украинскими чиновниками в Киеве.
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