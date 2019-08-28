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Регион 28.08.2019 19:02

Лавров 2 сентября проведет переговоры с Зарифом по СВПД - МИД РФ

Глава МИД Сергей Лавров 2 сентября проведет переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом-Джавадом Зарифом по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и ситуации в Персидском заливе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.

"2 сентября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана. Планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, также обмен мнениями по региональной международной повестке, включая СВПД, ситуацию в зоне Персидского залива", - сказала Захарова в среду.

Встреча c главой МИД РФ пройдет вскоре после встречи Джавада Зарифа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, а также визитов в Китай, Японию и Малайзию.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]