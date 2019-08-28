Лавров 2 сентября проведет переговоры с Зарифом по СВПД - МИД РФ

Глава МИД Сергей Лавров 2 сентября проведет переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом-Джавадом Зарифом по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и ситуации в Персидском заливе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.
"2 сентября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана. Планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, также обмен мнениями по региональной международной повестке, включая СВПД, ситуацию в зоне Персидского залива", - сказала Захарова в среду.
Встреча c главой МИД РФ пройдет вскоре после встречи Джавада Зарифа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, а также визитов в Китай, Японию и Малайзию.
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