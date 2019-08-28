Баку и Брюссель могут заключить новое соглашение о партнерстве до ноября текущего года

Европейская комиссия (ЕК) надеется подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве с Азербайджаном в предстоящие два месяца, сообщает EURACTIV.

«Комиссия Юнкера (Жан-Клод Юнкер председатель ЕК – ИФ) все еще надеется, что она может заключить новое торговое и политическое соглашение с Азербайджаном в течение следующих двух месяцев, при условии, что Баку продвинется вперед в торговой части текста»,- сообщили EURACTIV со ссылкой на источники в ЕК.

Источник издания выразил оптимизм в отношении того, что соглашение все еще возможно заключить в течение срока полномочий Комиссии до 1 ноября.

«Это выполнимо: несколько бессонных ночей, и мы можем их провести», - сказал источник.

По информации издания, следующий раунд переговоров состоится в сентябре.

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что стороны близки к завершению переговоров по соглашению. По его словам, недавно стороны достигли синхронизации по всем трем частям переговоров. "Так, в связи с согласованием 90% вопросов мы сегодня обладаем очень хорошими возможностями", - сказал глава МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде