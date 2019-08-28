Пресс-релиз

12 сентября в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится организованный совместно с Бакинской музыкальной академией концерт, посвященный 75-летию со дня рождения российского скрипача и дирижера Владимира Спивакова.
Начало – в 16:00 часов.
17 сентября в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Великие битвы Великой Отечественной» состоится открытие фотовыставки «В борьбе против фашизма мы были вместе», предоставленной Центральным музеем Великой Отечественной войны. Он приурочена ко дню окончания Второй мировой войны.
Начало – в 12:00 часов.
19 сентября в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится показ художественного фильма «Перехват» («Мосфильм», 1986 год). Он приурочен к 80-летию со дня рождения русского актера и продюсера Владимира Меньшова.
Начало – в 11:00 часов.
19 - 21 сентября в городе Баку и 22 – 24 сентября в городе Сумгаите пройдут мероприятия просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленные на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, популяризацию российской науки, культуры и образования, в том числе посвященные памятным датам российской литературы, культуры и науки. Они проводятся Институтом проблем образовательной политики «Эврика» по заказу Россотрудничества.
25 сентября Образовательный комплекс «Модерн» города Баку состоится открытый урок ко дню памяти жертв Ленинградской блокады.
Начало – в 12:00 часов.
26 сентября в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие выставки российского фотохудожника Романа Солопова «Куликово поле. Сентябрь». Выставка предоставлена Государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником «Куликово поле».
Начало – в 12:00 часов.
27 сентября в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоится совещание с учителями русского языка школ Азербайджана. На нем состоится обсуждение плана методических семинаров Учебно-методического центра русского языка РИКЦ и будет дан старт проекту РИКЦ «Книги и писатели-юбиляры 2019 года».
Начало – в 15:00 часов.
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