Второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей" ничего, кроме сожаления не вызывает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"26 августа вступил в силу очередной пакет односторонних санкционных мер со стороны Соединенных Штатов Америки. Данное решение, о котором Вашингтон объявил в начале августа, ничего, кроме сожаления не вызывает", - сказала Захарова на брифинге в среду.

"Печально, что остатки былого российско-американского партнерства приносятся, если не сказать принесены США в жертву внутриполитическим, предвыборным обстоятельствам", - добавила она.

По ее словам, Белый дом "принял вызывающий сожаления шаг с целью нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики нашей страны".

"Российская экономика не раз уже доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям", - подчеркнула Захарова.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию.

В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

В Москве решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он был помилован для обмена разведчиками между Россией и США, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.