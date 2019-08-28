Фотография Токаева в рекламе онлайн-казино использована незаконно, заявляют в администрации президента

Появившаяся в социальных сетях реклама с использованием изображения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева является фейком, фотография главы государства использована незаконно, заявил его пресс-секретарь Берик Курмангали.
"Ко мне поступают обращения от средств массовой информации по поводу появившейся в социальных сетях рекламы онлайн-казино, в которой присутствует изображение президента Касым-Жомарта Токаева. Хочу официально заявить, что глава государства не имеет никакого отношения к этой рекламе, а его фотографии использованы незаконно", - написал Курмангали в Facebook в среду.
"Это фейковая недобросовестная реклама. На наш взгляд, подобные публикации вводят в заблуждение пользователей соцсетей и наносят серьезный репутационный ущерб. Думаю, правоохранительные органы установят рекламодателей и решат вопрос об их ответственности", - отметил он.
Курмангали призвал социальные сети ответственно подходить к размещению коммерческих публикаций и не допускать незаконного использования чьих-либо фотографий и иных изображений.
Ранее в казахстанских соцсетях появилась реклама онлайн-казино, в которой используется фотография президента Касым-Жомарта Токаева.
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