Гусейни - новый генконсул Ирана в Нахчыване

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Пярвин Мирзазаде принял в среду нового генерального консула Ирана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Сейида Ахмед Гусейни, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Гусейни представил Мирзазаде консульский патент о назначении генеральным консулом Ирана в НАР», - говорится в сообщении.
В ходе встречи, собеседники провели обмен мнениями по текущему состоянию азербайджано-иранских отношений.
Мирзазаде пожелал Гусейни успехов в деятельности.
Ф.Исазаде
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