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Внешняя политика 28.08.2019 17:35

Гусейни - новый генконсул Ирана в Нахчыване

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Пярвин Мирзазаде принял в среду нового генерального консула Ирана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Сейида Ахмед Гусейни, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Гусейни представил Мирзазаде консульский патент о назначении генеральным консулом Ирана в НАР», - говорится в сообщении.

В ходе встречи, собеседники провели обмен мнениями по текущему состоянию азербайджано-иранских отношений.

Мирзазаде пожелал Гусейни успехов в деятельности.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИРАН, ГЕНКОНСУЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Назначен новый генконсул Ирана в Нахчыванской АР Азербайджана

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]