Гусейни - новый генконсул Ирана в Нахчыване

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Пярвин Мирзазаде принял в среду нового генерального консула Ирана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Сейида Ахмед Гусейни, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Гусейни представил Мирзазаде консульский патент о назначении генеральным консулом Ирана в НАР», - говорится в сообщении.

В ходе встречи, собеседники провели обмен мнениями по текущему состоянию азербайджано-иранских отношений.

Мирзазаде пожелал Гусейни успехов в деятельности.

Ф.Исазаде