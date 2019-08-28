Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8848 RUR   0.0256 GBR   2.0877 TRY   0.2917

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.64 -0.53 Brent 58.70 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.08.2019 17:40

Британский композитор Джонатан Голдштейн погиб в авиакатастрофе вместе с семьей - СМИ

Композитор Голдштейн, известный по работе с режиссером Мартином Скорсезе, погиб вместе с супругой и ребенком в результате авиакатастрофы в швейцарских Альпах, сообщает в среду британская газета "Дейли миррор".

"Джонатан Голдштейн, работавший на "Мысом страха" Мартина Скорсезе и его супркга Ханна летели из Швейцарии в Италию в воскресенье утром, когда их самолет потерпел крушение и сгорел", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту также находился их маленький ребенок. Предположительно, композитор сам пилотировал самолет.

Местная полиция засвидетельствовала смерть трех человек.

Джонатан Голдтейшн принял участие в записи саундтрека к фильму "Мыс страха" Мартина Скорсезе. В 2007 году он был удостоен премии Айвора Новелло за работу над фильмом "Примо".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, КОМПОЗИТОР, ГИБЕЛЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]