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СНГ 28.08.2019 20:18

Успешная борьба с коррупцией усилит Украину на международной арене, поможет решить проблему Донбасса - Болтон

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что успех в борьбе с коррупцией на Украине и привлечение инвестиций поможет стране стать сильнее на международной арене и решить ряд проблем.

"Решающее значение имеет повестка дня по преодолению коррупции, усилий в антикоррупционном направлении. И тут повестка дня является достаточно амбициозной, потому что решение этой проблемы должно повлиять на состояние безопасности Украины", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Болтон отметил, что преодоление коррупции даст Украине больше возможностей для привлечения инвестиций, развития бизнеса, а политически это укрепит позицию президента Украины Владимира Зеленского на международной арене.

"И это даст возможность для дальнейшего дипломатического решения проблемы Донбасса и Крыма ", - убежден он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, США, БОЛТОН, КОРРУПЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]