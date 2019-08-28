Успешная борьба с коррупцией усилит Украину на международной арене, поможет решить проблему Донбасса - Болтон

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что успех в борьбе с коррупцией на Украине и привлечение инвестиций поможет стране стать сильнее на международной арене и решить ряд проблем.

"Решающее значение имеет повестка дня по преодолению коррупции, усилий в антикоррупционном направлении. И тут повестка дня является достаточно амбициозной, потому что решение этой проблемы должно повлиять на состояние безопасности Украины", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Болтон отметил, что преодоление коррупции даст Украине больше возможностей для привлечения инвестиций, развития бизнеса, а политически это укрепит позицию президента Украины Владимира Зеленского на международной арене.

"И это даст возможность для дальнейшего дипломатического решения проблемы Донбасса и Крыма ", - убежден он.