Соединенные Штаты выражают обеспокоенность проектом "Северный поток-2" и предостерегают страны Европы от зависимости от одного поставщика источников энергии, заявляет советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Слишком большая зависимость от одной страны, от одного поставщика негативно влияет на независимость стран. Поэтому мы выражаем свою обеспокоенность проектом "Северный поток-2", потому что видим много других возможностей в этом направлении", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Болтон отметил, что речь идет и о новом проекте поставок газа через Транскаспийский газопровод, и об экспорте сжиженного газа из США.

Болтон указал, что энергетическая сфера - чрезвычайно важный вопрос для США, Украины и для Европы в целом. "И приоритетом является максимальное расширение, диверсификация источников поставок энергоресурсов", - подчеркнул он.