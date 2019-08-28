Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8848 RUR   0.0256 GBR   2.0877 TRY   0.2917

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.64 -0.53 Brent 58.70 -0.64

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 28.08.2019 17:52

Болтон выразил обеспокоенность Вашингтона проектом "Северный поток-2"

Соединенные Штаты выражают обеспокоенность проектом "Северный поток-2" и предостерегают страны Европы от зависимости от одного поставщика источников энергии, заявляет советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Слишком большая зависимость от одной страны, от одного поставщика негативно влияет на независимость стран. Поэтому мы выражаем свою обеспокоенность проектом "Северный поток-2", потому что видим много других возможностей в этом направлении", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Болтон отметил, что речь идет и о новом проекте поставок газа через Транскаспийский газопровод, и об экспорте сжиженного газа из США.

Болтон указал, что энергетическая сфера - чрезвычайно важный вопрос для США, Украины и для Европы в целом. "И приоритетом является максимальное расширение, диверсификация источников поставок энергоресурсов", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


Похожие новости


Болтон обсудил с главой СБУ сотрудничество между США и Украиной в сфере национальной безопасности Сроки визита Зеленского в Вашингтон пока не определены - Волкер Украина просит США продать больше комплексов Javelin Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США Президент Украины посетит Польшу 1 сентября В США теперь примутся писать "Kyiv" вместо "Kiev"

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]