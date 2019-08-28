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Регион 28.08.2019 20:38

Болтон предостерег Украину от китайской "дипломатии создания задолженностей"

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон предостерег представителей украинской власти от проводимой Китаем "дипломатии создания задолженностей" - предлагаемых внешне привлекательных финансовых условий, которые могут навредить экономике Украины.

"Нас беспокоит "дипломатия создания задолженностей", которую преследует китайская сторона. И хотя сначала кажется, что предлагаемые ими финансовые условия достаточно привлекательные, в будущем страны, которые на это соглашаются, оказываются с долгами, в зависимости", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Болтон указал на "кражу военных технологий" и привел пример, что пятое поколение китайских самолетов очень похоже на американские F-35.

"Поэтому мы и выразили нашу обеспокоенность по этому поводу, если экономика Украины хочет быть самодостаточной, особенно в части обеспечения своей обороны", - пояснил он.

Советник президента США отметил, что не будет касаться конкретных соглашений и транзакций, потому что окончательное решение по конкретным соглашениям - это суверенное дело Украины. "Мы в целом выразили нашу обеспокоенность и предостережения о несправедливой практике, которую осуществляет китайская сторона", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, КИТАЙ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]