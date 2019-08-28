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Дальнее зарубежье 28.08.2019 21:22

Афганистан пока не готов обходиться без помощи иностранных военных, заявляют в Кабуле

Афганистан на данном этапе не может обходиться без поддержки иностранных военных в том, что касается обеспечения безопасности в стране, заявил в среду представитель афганского президента Седик Седикки.

"Мы все хотим увидеть когда-нибудь, как иностранные военные уходят из живущего в мире Афганистана. Однако пока что нам еще какое-то время потребуется присутствие иностранных военнослужащих в Афганистане, чтобы противостоять угрозам безопасности", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что США и афганское движение "Талибан" очень близки к заключению мирного соглашения, которое, в частности, будет предусматривать график вывода американских сил из Афганистана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, КОНТИНГЕНТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]