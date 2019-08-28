Афганистан пока не готов обходиться без помощи иностранных военных, заявляют в Кабуле

Афганистан на данном этапе не может обходиться без поддержки иностранных военных в том, что касается обеспечения безопасности в стране, заявил в среду представитель афганского президента Седик Седикки.
"Мы все хотим увидеть когда-нибудь, как иностранные военные уходят из живущего в мире Афганистана. Однако пока что нам еще какое-то время потребуется присутствие иностранных военнослужащих в Афганистане, чтобы противостоять угрозам безопасности", - приводит его слова агентство ЭФЭ.
Это заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что США и афганское движение "Талибан" очень близки к заключению мирного соглашения, которое, в частности, будет предусматривать график вывода американских сил из Афганистана.
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