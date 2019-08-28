Нефть продолжает дорожать на данных о запасах в США, цена Brent - $60,8 за баррель

Нефтяные котировки продолжают повышаться на торгах в среду после публикации министерством энергетики США данных о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,29 (2,17%) - до $60,8 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $1,43 (2,60%), до $56,36 за баррель.

Как стало известно из отчета Минэнерго, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю рухнули на 10,03 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное падение запасов - на 4,7 млн баррелей.

Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,98 млн баррелей.

Добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,5 млн баррелей в сутки.

Запасы бензина в Штатах за неделю упали на 2,09 млн баррелей, дистиллятов - на 2,06 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 530 тыс. баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 700 тыс. баррелей.