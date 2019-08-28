Нефть продолжает дорожать на данных о запасах в США, цена Brent - $60,8 за баррель

Нефтяные котировки продолжают повышаться на торгах в среду после публикации министерством энергетики США данных о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю.
Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,29 (2,17%) - до $60,8 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $1,43 (2,60%), до $56,36 за баррель.
Как стало известно из отчета Минэнерго, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю рухнули на 10,03 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное падение запасов - на 4,7 млн баррелей.
Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,98 млн баррелей.
Добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,5 млн баррелей в сутки.
Запасы бензина в Штатах за неделю упали на 2,09 млн баррелей, дистиллятов - на 2,06 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 530 тыс. баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 700 тыс. баррелей.
Гусейни - новый генконсул Ирана в Нахчыване
Баку и Брюссель могут заключить новое соглашение о партнерстве до ноября текущего года
В МИД Азербайджана считают Пашиняна «юридически безграмотным»
Facebook ужесточает правила политической рекламы в преддверии выборов в США
Один человек погиб и 24 получили травмы в результате ДТП в Лянкаранском районе Азербайджана
Marriott откажется от одноразовых шампуней до конца 2020 года
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Иран на следующей неделе отправит делегацию во Францию для переговоров по атому - СМИ
США внесли в санкционный список пять граждан Ирана и связанные с ними компании за закупки для военных
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США