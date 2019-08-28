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Госдеп США открывает в Колумбии представительство по делам Венесуэлы

США открывает подразделение по делам Венесуэлы при американском посольстве в Колумбии, сообщает в среду госдеп США.

Это подразделение будет исполнять роль дипломатического представительства США в Венесуэле, отмечается в сообщении госдепартамента.

Новое американское представительство будет "работать над восстановлением демократии и конституционного порядка" в Венесуэле. Оно будет сотрудничать с оппозиционером Хуаном Гуайдо, которого США считают временным президентом Венесуэлы, а также с подконтрольной оппозиции национальной ассамблеей Венесуэлы и гражданским обществом этой страны.

В марте 2019 года США приостановили работу своего посольства в Каракасе, а также отозвали оттуда его сотрудников.

Новое представительство не будет выполнять все функции обычного посольства, в частности, оно не будет выдавать визы, отмечают западные СМИ.

США активно противодействуют руководству Венесуэлы во главе с ее президентом Николасом Мадуро, вводя против властей страны многочисленные санкции. В то же время США выражают поддержку Гуайдо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОЛУМБИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]