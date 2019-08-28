Госдеп США открывает в Колумбии представительство по делам Венесуэлы

США открывает подразделение по делам Венесуэлы при американском посольстве в Колумбии, сообщает в среду госдеп США.
Это подразделение будет исполнять роль дипломатического представительства США в Венесуэле, отмечается в сообщении госдепартамента.
Новое американское представительство будет "работать над восстановлением демократии и конституционного порядка" в Венесуэле. Оно будет сотрудничать с оппозиционером Хуаном Гуайдо, которого США считают временным президентом Венесуэлы, а также с подконтрольной оппозиции национальной ассамблеей Венесуэлы и гражданским обществом этой страны.
В марте 2019 года США приостановили работу своего посольства в Каракасе, а также отозвали оттуда его сотрудников.
Новое представительство не будет выполнять все функции обычного посольства, в частности, оно не будет выдавать визы, отмечают западные СМИ.
США активно противодействуют руководству Венесуэлы во главе с ее президентом Николасом Мадуро, вводя против властей страны многочисленные санкции. В то же время США выражают поддержку Гуайдо.
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