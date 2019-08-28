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Происшествия 28.08.2019 22:05

Один человек погиб и 24 получили травмы в результате ДТП в Лянкаранском районе Азербайджана

Один человек погиб и 24 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Лянкаранском районе Азербайджана.

«В результате ДТП в Лянкаранском районе один человек погиб и 24 получили травмы различной тяжести. Пострадавшие размещены в Центральной районной больнице. 23 человека находятся в травматологическом отделении, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации», - сообщает минздрав Азербайджана.

Согласно полученной информации, пассажирский автобус съехал с дороги и упал в ущелье. В результате водитель скончался на месте происшествия.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДТП, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]