Один человек погиб и 24 получили травмы в результате ДТП в Лянкаранском районе Азербайджана

Один человек погиб и 24 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Лянкаранском районе Азербайджана.
«В результате ДТП в Лянкаранском районе один человек погиб и 24 получили травмы различной тяжести. Пострадавшие размещены в Центральной районной больнице. 23 человека находятся в травматологическом отделении, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации», - сообщает минздрав Азербайджана.
Согласно полученной информации, пассажирский автобус съехал с дороги и упал в ущелье. В результате водитель скончался на месте происшествия.
Б.Рустамбеков
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