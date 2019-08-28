Один человек погиб и 24 получили травмы в результате ДТП в Лянкаранском районе Азербайджана

Один человек погиб и 24 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Лянкаранском районе Азербайджана.

«В результате ДТП в Лянкаранском районе один человек погиб и 24 получили травмы различной тяжести. Пострадавшие размещены в Центральной районной больнице. 23 человека находятся в травматологическом отделении, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации», - сообщает минздрав Азербайджана.

Согласно полученной информации, пассажирский автобус съехал с дороги и упал в ущелье. В результате водитель скончался на месте происшествия.

Б.Рустамбеков