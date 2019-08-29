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Дальнее зарубежье 29.08.2019 08:44

Йеменские повстанцы атаковали саудовский аэропорт крылатой ракетой, информации о пострадавших нет

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что в результате ракетной атаки по аэропорту Абха в Саудовской Аравии работа воздушной гавани была приостановлена.

Представитель хуситов Яхья Сария сообщил в своем Twitter, что целью удара был авиационный ангар.

Представитель сформированной Саудовской Аравией арабской коалиции против хуситов подтвердил в четверг, что в среду вечером аэропорт Абхы подвергся атаке "вражеским снарядом", пущенным из Йемена, пострадавших нет.

Как сообщало турецкое информагентство "Анадолу", в воскресенье минувшей недели хуситы атаковали аэропорт Абхы, а также военную авиабазу на юге Саудовской Аравии.

Сария сообщил тогда, что для ударов по саудовской территории были применены ударные беспилотники.

"Действия хуситов стали ответом на продолжающиеся удары коалиционных сил под руководством Саудовской Аравии по йеменской территории, а также блокаду Йемена", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЙЕМЕН, САУДАРАВИЯ, АЭРОПОРТ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]