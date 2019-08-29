Йеменские повстанцы атаковали саудовский аэропорт крылатой ракетой, информации о пострадавших нет

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что в результате ракетной атаки по аэропорту Абха в Саудовской Аравии работа воздушной гавани была приостановлена.
Представитель хуситов Яхья Сария сообщил в своем Twitter, что целью удара был авиационный ангар.
Представитель сформированной Саудовской Аравией арабской коалиции против хуситов подтвердил в четверг, что в среду вечером аэропорт Абхы подвергся атаке "вражеским снарядом", пущенным из Йемена, пострадавших нет.
Как сообщало турецкое информагентство "Анадолу", в воскресенье минувшей недели хуситы атаковали аэропорт Абхы, а также военную авиабазу на юге Саудовской Аравии.
Сария сообщил тогда, что для ударов по саудовской территории были применены ударные беспилотники.
"Действия хуситов стали ответом на продолжающиеся удары коалиционных сил под руководством Саудовской Аравии по йеменской территории, а также блокаду Йемена", - подчеркнул он.
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