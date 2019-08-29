Демократы Палаты представителей США планируют расследовать предложение Трампа о проведении саммита G-7 на его курорте в Майами

Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G-7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
"Личные финансовые интересы президента явно формируют решения об официальной деятельности правительства США, и это именно тот тип риска, который должен быть предотвращен положениями Конституции о вознаграждениях", - говорится в заявлении председателя юридического комитета Джеррольда Надлера и Стива Коэна, возглавляющего подкомитет по конституции, гражданским правам и гражданским свободам.
"Откровение на этой неделе об усилиях по выбору Trump National Doral Miami в качестве места проведения 46-го саммита G-7 является лишь последним штрихом в тревожной картине коррупции и злоупотреблений служебным положением президента", - отметили законодатели.
По их словам, на сентябрь они запланируют слушания, посвященные изучению этого вопроса.
"Конституция требует, чтобы частные интересы и официальное поведение президента Трампа оставались отдельно друг от друга, и это последнее объявление требует тщательного изучения Конгрессом", - добавили они, пообещав изучить этот вопрос в рамках продолжающегося расследования в отношении действий президента на предмет того, есть ли в них основания для импичмента.
На прошедшем в эти выходные саммите G-7 в Биаррице Трамп заявил, что его администрация изучает возможность проведения саммита в следующем году в Trump National Doral Miami. По его словам, он лично не будет получать прибыль от выбора курорта.
"Дело не во мне. Речь идет о том, чтобы найти правильное место", - сказал он о своем выборе.
Однако окончательное решение о месте проведения следующего саммита G-7 еще не принято. Чиновники Белого дома также рассматривают потенциальные места в нескольких других штатах, включая Калифорнию, Колорадо, Мичиган и Гавайи.
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