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Дальнее зарубежье 29.08.2019 09:11

Глава МИД Кубы попросил Канаду способствовать отмене американских санкций против Венесуэлы

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес сообщил, что обратился с просьбой к главе МИД Канады Христе Фриланд с просьбой оказать содействие в отмене санкций США против Каракаса.

"Я выразил мнение, что ужесточение принудительных мер США против Венесуэлы наносит ущерб ее народу и противоречит международному праву и процессу диалога", - написал Родригес в своем Twitter после встречи с Фриланд в Гаване.

В сообщении кубинского МИД по итогам встречи говорится, что министр просил Фриланд "внести вклад в дело отмены" санкций.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам двухсторонних отношений.

В распространенном после переговоров заявлении МИД Канады говорится, что министры договорились о продолжении контактов высокопоставленных официальных представителей для обмена мнениями по Венесуэле.

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Тэги: КУБА, МИД, КАНАДА, ВЕНЕСУЭЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]