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Южнокорейский посол в Вашингтоне заявил, что союз его страны и США остается крепким, несмотря на разногласия между Сеулом и Токио

Союз Южной Кореи и США остается крепким, несмотря на запланированное прекращение соглашения о военной разведке между Сеулом и Токио, заявил в среду посол Южной Кореи в Вашингтоне Чо Юн Дже.

"Это правда, что американская сторона передала свою позицию о желании возобновления GSOMIA (соглашения об общей безопасности военной информации - ИФ) ради сотрудничества в области безопасности между Южной Кореей и Японией нашему правительству на различных уровнях и по нескольким каналам", - сказал он журналистам на брифинге.

По его словам, Сеул обдумывал решение о прекращении действия договора до "последнего момента" с учетом позиции Вашингтона, но в конечном итоге был вынужден принять меры.

"Мы продолжаем подчеркивать, что даже в этих условиях, непоколебимо наше намерение твердо поддерживать южнокорейско-американский альянс и обеспечить основу двустороннего сотрудничества в области безопасности", - добавил посол.

На прошлой неделе Сеул объявил о своем решении прекратить действие соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA) с Японией.

Вашингтон выразил озабоченность и разочарование этим решением, заявив, что этот шаг создает проблемы для трехстороннего сотрудничества в области безопасности против ядерных угроз Северной Кореи и военного роста Китая.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, СОЮЗ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]