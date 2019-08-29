Южнокорейский посол в Вашингтоне заявил, что союз его страны и США остается крепким, несмотря на разногласия между Сеулом и Токио

Союз Южной Кореи и США остается крепким, несмотря на запланированное прекращение соглашения о военной разведке между Сеулом и Токио, заявил в среду посол Южной Кореи в Вашингтоне Чо Юн Дже.
"Это правда, что американская сторона передала свою позицию о желании возобновления GSOMIA (соглашения об общей безопасности военной информации - ИФ) ради сотрудничества в области безопасности между Южной Кореей и Японией нашему правительству на различных уровнях и по нескольким каналам", - сказал он журналистам на брифинге.
По его словам, Сеул обдумывал решение о прекращении действия договора до "последнего момента" с учетом позиции Вашингтона, но в конечном итоге был вынужден принять меры.
"Мы продолжаем подчеркивать, что даже в этих условиях, непоколебимо наше намерение твердо поддерживать южнокорейско-американский альянс и обеспечить основу двустороннего сотрудничества в области безопасности", - добавил посол.
На прошлой неделе Сеул объявил о своем решении прекратить действие соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA) с Японией.
Вашингтон выразил озабоченность и разочарование этим решением, заявив, что этот шаг создает проблемы для трехстороннего сотрудничества в области безопасности против ядерных угроз Северной Кореи и военного роста Китая.
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