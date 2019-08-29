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Дальнее зарубежье 29.08.2019 09:38

Помпео: одна из целей политики США в отношении Китая - не позволить ему использовать американские деньги и технологии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что одной из задач торговых переговоров с Китаем является предотвращение использования КНР американских технологий и денег для развития экономики и укрепления вооруженных сил.

"Одной из задач, которую мы выполняем в области национальной безопасности, является то, что мы не должны позволять Китаю использовать деньги, получаемые от Соединенных Штатов", - сказал он в ответ на вопрос ведущего телешоу Tony Katz о том, как сочетаются торговые переговоры с КНР и интересы национальной безопасности США.

"Мы наблюдаем, как растет их (Китая - ИФ) военная мощь. И это на фоне того, что они крадут нашу интеллектуальную собственность, включая ту, которая связана с такими вещами, как самолеты, вертолеты, телекоммуникационное оборудование - всем, что имеет отношение к безопасности народа нашей страны", - отметил Помпео.

По его словам, "наиболее заметны усилия (США - ИФ) в области торговли". Это проявляется в том, что Вашингтон "должен быть уверен в отсутствии китайских телекоммуникационных систем", чтобы предотвратить получение Китаем "частной информации об американцах, которая может быть украдена с использованием китайского оборудования".

Все это делается во имя "защиты американского народа", подчеркнул Помпео.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КИТАЙ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]