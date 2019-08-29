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СНГ 29.08.2019 11:00

Большинство россиян одобряют деятельность Путина - опрос

Более двух третей россиян (67%) с одобрением воспринимают работу Владимира Путина на посту президента РФ, не одобряют деятельность главы государства около трети сограждан (31%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 36% участников опроса одобрительно оценивают деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы правительства 63% респондентов.

По данным "Левада-центра", деятельность кабинета министров в целом положительно оценивают 44% участников опроса, противоположную оценку дают 55% опрошенных.

Результаты исследования показывают, что 37% россиян одобряют работу Госдумы, не одобряют 60% респондентов.

По данным опроса, половина россиян (49%) считают, что на данный момент дела в РФ идут в правильном направлении, 42% опрошенных придерживаются мнения, что страна движется по неверному пути. При этом социологи отмечают, что каждый десятый россиянин (10%) затрудняется дать оценку положению дел в стране.

Опрос был проведен 22-28 августа 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИНСТИТУТЫ, ОДОБРЕНИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]