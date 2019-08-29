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Экология 29.08.2019 11:30

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой 10 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

"Это событие на вулкане произошло в четверг днем по местному времени. Пепловый шлейф на высоте до 10 км над уровнем моря протянулся более чем на 40 км к северу от Шивелуча", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что сообщения о пеплопадах в населенных пунктах в ведомство не поступали.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

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Тэги: РОССИЯ, КАМЧАТКА, ВУЛКАН, ПЕПЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]