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Дальнее зарубежье 29.08.2019 10:03

Европейское космическое агентство готово заключить с "Роскосмосом" соглашение для продолжения использования российских "Союзов" - глава агентства

Европейское космическое агентство может заключить с "Роскосмосом" соглашение о доставке "Союзами" европейских астронавтов на Международную космическую станцию в обмен на поставки оборудования, сообщил "Интерфаксу" глава ЕКА Ян Вернер.

"У нас есть соглашение с NASA: мы поставляем им оборудование, и за это американцы предоставляют нам места по своей квоте. Позавчера мы обсуждали этот вопрос с "Роскосмосом", и мы выразили готовность прийти к аналогичной договоренности с "Роскосмосом", - сказал Вернер.

По его словам, ЕКА готово к подобным обсуждениям, но "конкретное решение пока не принято".

26 августа глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель, заявил, что агентство приостанавливает полёты своих астронавтов на российских "Союзах".

Как пояснил "Интерфаксу" Вернер, это связано с особенностями соглашения между ЕКА и NASA.

"Мы не можем определять, на каких кораблях наши астронавты будут летать на МКС. В прошлом это были "Шаттлы", сейчас "Союзы". Теперь NASA готовится начать использовать корабли, разработанные SpaceX и Boeing", - сказал глава агентства.

В данный момент российские корабли "Союз" - единственное средство доставки космонавтов на МКС. США разрабатывают собственные корабли.

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Тэги: ЕВРОПА, КОСМОС, АГЕНТСТВО, МКС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]