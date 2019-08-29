Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8839 RUR   0.0255 GBR   2.0748 TRY   0.2918

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.78 0.85 Brent 60.49 0.98

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.08.2019 10:16

Глава ЕКА объяснил, почему агентство приостанавливает полеты на российских "Союзах"

Приостановка использования российских "Союзов" для доставки европейских астронавтов на МКС связана с особенностями соглашений между ЕКА и NASA, сообщил "Интерфаксу" глава Европейского космического агентства Ян Вернер.

"У нас есть соглашение с NASA: мы поставляем им оборудование и за это они предоставляют нам места по своей квоте. Мы не можем определять, на каких кораблях наши астронавты будут летать на МКС. В прошлом это были Шаттлы, сейчас "Союзы". Теперь NASA готовится начать использовать корабли, разработанные SpaceX и Boeing", - сказал он.

По его словам, в данной ситуации "работает с одной стороны соглашение между нами и NASA с одной стороны, и между Роскосмосом и NASA с другой стороны. Прямой договоренности между ЕКА и Роскосмосом нет".

26 августа глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель, заявил, что агентство приостанавливает полёты своих астронавтов на российских "Союзах". При этом Пишель заявил, что ЕКА может вновь начать пользоваться российскими кораблями, если Роскосмос и NASA договорятся о перекрестных полетах.

В данный момент российские корабли "Союз" - единственное средство доставки космонавтов на МКС. США разрабатывает собственные корабли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОСОЮЗ, РОССИЯ, МКС, "СОЮЗЫ"


Похожие новости


Спецслужбы ЕС собрали информацию об аварии на российской подлодке Шефович объявил о планах скорого проведения трехсторонних переговоров по газу ЕС-РФ-Украина Чижов: Евросоюз обеспокоен судьбой ДРСМД, но в ущерб собственным интересам ориентируется на позицию США Могерини заявляет, что в России, Индии и КНР увидела сильное желание укреплять и расширять взаимодействие с ЕС ЕС выступает за продолжение сотрудничества с сибирскими учеными Вопрос отмены санкций могут обсудить в Госдуме с послами ЕС на закрытой встрече - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]