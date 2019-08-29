Европа пока не будет создавать свой пилотируемый космический корабль - глава ЕКА

Европейское космическое агентство пока не планирует разрабатывать собственный космический корабль, но активно участвует в американском проекте "Артемида", сообщил "Интерфаксу" глава ЕКА Ян Вернер.
"Я лично пытался убедить государства-члены ЕКА в необходимости создания пилотируемого корабля, но пока мне это не удалось. Моя идея заключалась в продолжении разработки европейского грузового корабля ATV и его доработке до пилотируемого. И для запуска такого корабля могла бы использоваться ракета Ariane-5, которая изначально предназначалась для запуска пилотируемого корабля "Гермес", - сказал Вернер.
Глава ЕКА добавил, что, несмотря на то, что ему не удалось убедить государства-члены агентства в необходимости создания собственного корабля, агентство в данный момент активно участвует в разработке новой американской пилотируемой системы Artemis c пилотируемым кораблем Orion.
"Сейчас разрабатывается так называемый ЕСМ - Европейский служебный модуль. Он разработан на основе задела ATV. По сути, это означает, что мы участвуем в разработке пилотируемого корабля. Это американская программа "Артемида", но Европейский служебный модуль - критически важный элемент этой системы, без него она просто не сможет быть запущена", - добавил он.
Пилотируемый корабль Orion в перспективе предполагается выводить на орбиту разрабатываемой в США сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS). Планируется, что уже в 2020 году корабль Orion совершит свой первый беспилотный полет к Луне и за ее пределы в рамках миссии Artemis 1.
В июле NASA сообщило об успешном испытании системы аварийного спасения корабля.
Корабль Orion является одной из трех составных частей программы NASA по осуществлению пилотируемых полетов на Луну наряду со сверхтяжелой ракетой-носителем SLS и орбитальной лунной станцией Gateway.
Представители ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны Азербайджана
Страховщики в Азербайджане в январе-июле увеличили премии по ОСАГО на 5,5%, выплаты – на 27,6%
Газпром повышает зарплаты рабочим на 15% - Миллер
Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе
Гран-при Азербайджана в 2020 году пройдет 7 июня
Режим ЧП объявлен во Флориде в связи с приближением урагана "Дориан"
Таможенники Азербайджана задержали наркодилера при попытке реализации более 6,3 кг гашиша, завезенного из Ирана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США