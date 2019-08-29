Китай осуществил смену военного гарнизона в Гонконге - официальные СМИ КНР

В четверг утром Китай провел смену состава военного гарнизона, размещенного в Гонконге, сообщило информагентство "Синьхуа".
"Гонконгский гарнизон НОА Китая провел 22-ю со времени размещения там в 1997 году ротацию состава рано утром в четверг", - говорится в сообщении агентства.
В нем отмечается: "Этот шаг, который был утвержден Центральным военным советом КНР, является обычной рутинной ежегодной ротацией в соответствии с законом Китайской Народной Республики о гарнизоне специального административного района Гонконг, предусматривающим, что "гонконгский гарнизон должен практиковать систему ротации своего состава".
Западные СМИ, комментируя событие, обращают внимание, что ротация проведена в условиях напряженности в городе из-за массовых вступлений протеста и на фоне планов организации новых протестных акций.
Одновременно пользователи социальных сетей Гонконга выгадывают многочисленные фотографии и видеоролики с тяжелой бронетехникой и автомашинам с военными, входящими в город.
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