Китай осуществил смену военного гарнизона в Гонконге - официальные СМИ КНР

В четверг утром Китай провел смену состава военного гарнизона, размещенного в Гонконге, сообщило информагентство "Синьхуа".

"Гонконгский гарнизон НОА Китая провел 22-ю со времени размещения там в 1997 году ротацию состава рано утром в четверг", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается: "Этот шаг, который был утвержден Центральным военным советом КНР, является обычной рутинной ежегодной ротацией в соответствии с законом Китайской Народной Республики о гарнизоне специального административного района Гонконг, предусматривающим, что "гонконгский гарнизон должен практиковать систему ротации своего состава".

Западные СМИ, комментируя событие, обращают внимание, что ротация проведена в условиях напряженности в городе из-за массовых вступлений протеста и на фоне планов организации новых протестных акций.

Одновременно пользователи социальных сетей Гонконга выгадывают многочисленные фотографии и видеоролики с тяжелой бронетехникой и автомашинам с военными, входящими в город.