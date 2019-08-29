Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8839 RUR   0.0255 GBR   2.0748 TRY   0.2918

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.78 0.85 Brent 60.49 0.98

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.08.2019 10:32

Китай осуществил смену военного гарнизона в Гонконге - официальные СМИ КНР

В четверг утром Китай провел смену состава военного гарнизона, размещенного в Гонконге, сообщило информагентство "Синьхуа".

"Гонконгский гарнизон НОА Китая провел 22-ю со времени размещения там в 1997 году ротацию состава рано утром в четверг", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается: "Этот шаг, который был утвержден Центральным военным советом КНР, является обычной рутинной ежегодной ротацией в соответствии с законом Китайской Народной Республики о гарнизоне специального административного района Гонконг, предусматривающим, что "гонконгский гарнизон должен практиковать систему ротации своего состава".

Западные СМИ, комментируя событие, обращают внимание, что ротация проведена в условиях напряженности в городе из-за массовых вступлений протеста и на фоне планов организации новых протестных акций.

Одновременно пользователи социальных сетей Гонконга выгадывают многочисленные фотографии и видеоролики с тяжелой бронетехникой и автомашинам с военными, входящими в город.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ГАРНИЗОН, РОТАЦИЯ


Похожие новости


Полиция Гонконга применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге Аэропорт Гонконга приостановил работу на сутки из-за акций протеста Полицейские Гонконга разогнали несанкционированную акцию слезоточивым газом Британия будет продолжать оказывать давление на Китай по вопросу Гонконга - глава МИД Мэй заявила, что лично довела до сведения китайских властей обеспокоенность Лондона в связи с ситуацией в Гонконге

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]