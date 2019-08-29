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ТЭК 29.08.2019 11:13

Бывший гендиректор Антипинского нефтеперерабатывающего завода объявлен в международный розыск

Следователи в Тюменской области объявили в международный розыск бывшего генерального директора АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" (НПЗ).

"Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), он заочно арестован, в связи с отсутствием на территории РФ объявлен в международный розыск", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в четверг сотрудник пресс-службы следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, в конце октября 2017 года гендиректор НПЗ заключил с одной из компаний договор о продаже железнодорожного подъездного пути.

При этом стоимость оборудования по договору составила около 20 млн руб., несмотря на рыночную цену в размере около 38 млн руб. После этого железнодорожный подъездной путь Антипинский НПЗ взял в аренду у покупателя.

Ранее сообщалось, что руководство АО "Антипинский НПЗ" обратилось с заявлением в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий, которые осуществлялись контролирующим акционером завода Дмитрием Мазуровым и бывшим гендиректором завода Геннадием Лисовиченко.

Мазуров 13 июля по прилету в Москву из зарубежной командировки был задержан в аэропорту "Шереметьево" и принудительно доставлен в Следственный департамент МВД РФ. Мазуров подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено 12 июля по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал и сам Антипинский НПЗ. Суд 15 июля арестовал Мазурова по делу о мошенничестве до 12 сентября.

Сообщалось также, что в июне Лисовиченко подал иск к заводу о взыскании $10 млн премии за выполнение поставленной перед ним задачи - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года - 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок. Однако суд отказал в удовлетворении этих требований.

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Тэги: РОССИЯ, ТЮМЕНЬ, РОЗЫСК, ЭКС/РУКОВОДИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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