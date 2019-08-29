Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 29 августа ЦБА определил 1,8839 манат/1EUR (28 августа - 1,8848 /1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 августа установил 0,0255 манат/1RUB (28 августа - 0,0256 манат/1RUB).

А. Мамедов