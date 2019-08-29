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Происшествия 29.08.2019 10:06

Восемь погибших достали из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Львовской области

Спасатели обнаружили тела восьми погибших под завалами обрушившегося минувшей ночью подъезда четырехэтажного жилого дома в городе Дрогобыч (Львовская область), разборка завала продолжаются, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

"Поисково-спасательные работы завершены. По оперативной информации под завалами людей нет. Работы по разборке завала продолжаются", - сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

Также сообщается, что на базе Дрогобычской общеобразовательной школы №16 развернут эвакуационный пункт для пострадавших жителей дома и в гостинице "Тустань" г.Дрогобыч подготовлено 14 двухместных номеров для временного размещения отселенных жителей (в настоящее время размещено 8 человек, обратившихся за помощью).

Как сообщалось, в ночь на 28 августа в райцентре Дрогобыч произошел обвал подъезда 4-этажного жилого дома, в результате которого 7 человек, из них 5 детей, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Первоначально в ГСЧС называли вероятной причиной обвала взрыв природного газа, но в компании "Львовгаз" категорически отвергли такие допущения.

Позже прокуратура Львовской области открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Дрогобычского городского совета.

Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

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Тэги: УКРАИНА, ДРОГОБЫЧ, ОБВАЛ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]