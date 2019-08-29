Восемь погибших достали из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Львовской области

Спасатели обнаружили тела восьми погибших под завалами обрушившегося минувшей ночью подъезда четырехэтажного жилого дома в городе Дрогобыч (Львовская область), разборка завала продолжаются, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.
"Поисково-спасательные работы завершены. По оперативной информации под завалами людей нет. Работы по разборке завала продолжаются", - сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.
Также сообщается, что на базе Дрогобычской общеобразовательной школы №16 развернут эвакуационный пункт для пострадавших жителей дома и в гостинице "Тустань" г.Дрогобыч подготовлено 14 двухместных номеров для временного размещения отселенных жителей (в настоящее время размещено 8 человек, обратившихся за помощью).
Как сообщалось, в ночь на 28 августа в райцентре Дрогобыч произошел обвал подъезда 4-этажного жилого дома, в результате которого 7 человек, из них 5 детей, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Первоначально в ГСЧС называли вероятной причиной обвала взрыв природного газа, но в компании "Львовгаз" категорически отвергли такие допущения.
Позже прокуратура Львовской области открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Дрогобычского городского совета.
Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
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