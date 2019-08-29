ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 20 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
А. Мамедов
Страховщики в Азербайджане в январе-июле увеличили премии по ОСАГО на 5,5%, выплаты – на 27,6%
Газпром повышает зарплаты рабочим на 15% - Миллер
Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе
Гран-при Азербайджана в 2020 году пройдет 7 июня
Режим ЧП объявлен во Флориде в связи с приближением урагана "Дориан"
Таможенники Азербайджана задержали наркодилера при попытке реализации более 6,3 кг гашиша, завезенного из Ирана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Болтон приедет в Минск на встречу с Лукашенко - посольство США
Луценко написал заявление об увольнение с поста Генпрокурора Украины
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США