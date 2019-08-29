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СНГ 29.08.2019 12:30

Россия предложила Японии сотрудничество в космической робототехнике и развитии систем предупреждения о стихийных бедствиях

Продвижение сотрудничества в космосе обсудили на встрече в Москве глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки, сообщает госкорпорация.

"В ходе деловой беседы российская и японская стороны обсудили состояние и перспективы российско-российско-японского сотрудничества в области космоса, в частности в области пилотируемой космонавтики и совместной эксплуатации МКС", - сообщили в Роскосмосе.

В качестве возможных направлений развития сотрудничества японским партнерам было предложено сотрудничество в области спутникостроения (дистанционное зондирование Земли, системы предупреждения о стихийных бедствиях), робототехники (в том числе в привязке к МКС), а также систем сближения (стыковки) корабля со станцией.

Кроме того, Рогозин пригласил японских коллег посетить космодром Восточный.

Со стороны Роскосмоса также было внесено предложение проработать все перечисленные направления с тем, чтобы в дальнейшем внести их в качестве предложений в повестку российско-японской встречи на высшем уровне в рамках АТЭС в ноябре этого года.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, КОСМОС, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]