Режим чрезвычайного положения введен в штате Флорида в связи с надвигающимся ураганом "Дориан", сообщает пресс-служба посольства России в США в твиттере.

"Власти штата ввели режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан". Жителям рекомендовано иметь недельный запас продуктов и воды. Население восточного побережья призвали внимательно следить за новостями - направление шторма не определено", - говорится в сообщении.