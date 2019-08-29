Часть пострадавших в ДТП на юге Азербайджана отпущена на амбулаторное лечение – Минздрав

Свыше 10 человек, пострадавших накануне в результате тяжелого ДТП в Лянкяранском районе Азербайджана (юг страны – ИФ), отпущены на амбулаторное лечение, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве здравоохранения страны.

"В результате ДТП в Центральную районную больницу Лянкярана поступило 23 человека с различными травмами. Из них 10 человек останутся в больнице, остальные отпущены на амбулаторное лечение", - отметили в министерстве.

По данным министерства, две женщины из оставшихся 10 пострадавших находятся в реанимации.

"Состояние одной из них остается критическим, у нее открытая черепно-мозговая травма и она находится в коме. Диагноз второй пострадавшей, находящейся в реанимации, - закрытая черепно-мозговая травма и перелом ребра. Ее состояние оценивается как тяжелое. Состояние остальных 8 пострадавших оценивается как среднетяжелое. Их жизни ничего не угрожает", - сообщили в Минздраве.

Как сообщалось ранее, в среду в Лянкяранском районе произошло тяжелое ДТП. Согласно полученной информации, пассажирский автобус съехал с дороги и упал в ущелье. Водитель скончался на месте происшествия.

А. Мамедов