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Происшествия 29.08.2019 09:42

Часть пострадавших в ДТП на юге Азербайджана отпущена на амбулаторное лечение – Минздрав

Свыше 10 человек, пострадавших накануне в результате тяжелого ДТП в Лянкяранском районе Азербайджана (юг страны – ИФ), отпущены на амбулаторное лечение, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве здравоохранения страны.

"В результате ДТП в Центральную районную больницу Лянкярана поступило 23 человека с различными травмами. Из них 10 человек останутся в больнице, остальные отпущены на амбулаторное лечение", - отметили в министерстве.

По данным министерства, две женщины из оставшихся 10 пострадавших находятся в реанимации.

"Состояние одной из них остается критическим, у нее открытая черепно-мозговая травма и она находится в коме. Диагноз второй пострадавшей, находящейся в реанимации, - закрытая черепно-мозговая травма и перелом ребра. Ее состояние оценивается как тяжелое. Состояние остальных 8 пострадавших оценивается как среднетяжелое. Их жизни ничего не угрожает", - сообщили в Минздраве.

Как сообщалось ранее, в среду в Лянкяранском районе произошло тяжелое ДТП. Согласно полученной информации, пассажирский автобус съехал с дороги и упал в ущелье. Водитель скончался на месте происшествия.

А. Мамедов

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Тэги: ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]