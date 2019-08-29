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СНГ 29.08.2019 13:00

Болтон приедет в Минск на встречу с Лукашенко - посольство США

vСоветник по национальной безопасности Джон Болтон посетит Минск 29 августа, заявили в посольстве США в Белоруссии.

"Болтон встретится с президентом Лукашенко (Александром Лукашенко) и министром иностранных дел Макеем (Владимиром Макеем), чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Беларуси", - говорится в сообщении посольства.

В понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве сообщил об ожидаемом визите в Минск советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Болтон станет самым высокопоставленным американским официальным лицом, посетившим Белоруссию в 21-м веке, отмечает журнал.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, БОЛТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]