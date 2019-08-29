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Дальнее зарубежье 29.08.2019 13:15

Власти Гонконга запретили массовые выступления в городе, запланированные на субботу

Полиция Гонконга направила гонконгскому Фронту за гражданские права человека, выступающего основным организатором акций протеста в городе, уведомление о запрете массовых выступлений, которые планируется провести в субботу.

В уведомлении отмечается, что решение о запрете акций было принято по соображениям общественной безопасности.

В документе разъясняется, что существуют опасения, что в ходе выступлений могут проявиться "акты насилия и другие деструктивные действия".

В качестве подтверждения опасений в уведомлении напоминается, что входе предыдущих демонстраций протестующие осуществляли "поджоги и возводили крупные баррикады на дорогах, использовали бутылки с зажигательными смесями, стальные шары, кирпичи, арматуру, металлические столбы, другие предметы для уничтожения общественной собственности в крупных масштабах, подрыва общественного порядка".

Фронт заявил, что решение полиции будет обжаловано.

Наблюдатели обращают внимание, что запрет на проведение акций протеста совпал с осуществленной в четверг сменой состава

военного гарнизона, размещенного в Гонконге.

"Гонконгский гарнизон НОА Китая провел 22-ю со времени размещения там в 1997 году ротацию состава рано утром в четверг", - говорится в сообщении агентства "Синьхуа".

В нем отмечается: "Этот шаг, который был утвержден Центральным военным советом КНР, является обычной рутинной ежегодной ротацией в соответствии с законом Китайской Народной Республики о гарнизоне специального административного района Гонконг, предусматривающим, что "гонконгский гарнизон должен практиковать систему ротации своего состава".

Пользователи социальных сетей Гонконга выкладывают многочисленные фотографии и видеоролики с тяжелой бронетехникой и автомашинами с военными, входящими в город.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]