Власти Гонконга запретили массовые выступления в городе, запланированные на субботу

Полиция Гонконга направила гонконгскому Фронту за гражданские права человека, выступающего основным организатором акций протеста в городе, уведомление о запрете массовых выступлений, которые планируется провести в субботу.
В уведомлении отмечается, что решение о запрете акций было принято по соображениям общественной безопасности.
В документе разъясняется, что существуют опасения, что в ходе выступлений могут проявиться "акты насилия и другие деструктивные действия".
В качестве подтверждения опасений в уведомлении напоминается, что входе предыдущих демонстраций протестующие осуществляли "поджоги и возводили крупные баррикады на дорогах, использовали бутылки с зажигательными смесями, стальные шары, кирпичи, арматуру, металлические столбы, другие предметы для уничтожения общественной собственности в крупных масштабах, подрыва общественного порядка".
Фронт заявил, что решение полиции будет обжаловано.
Наблюдатели обращают внимание, что запрет на проведение акций протеста совпал с осуществленной в четверг сменой состава
военного гарнизона, размещенного в Гонконге.
"Гонконгский гарнизон НОА Китая провел 22-ю со времени размещения там в 1997 году ротацию состава рано утром в четверг", - говорится в сообщении агентства "Синьхуа".
В нем отмечается: "Этот шаг, который был утвержден Центральным военным советом КНР, является обычной рутинной ежегодной ротацией в соответствии с законом Китайской Народной Республики о гарнизоне специального административного района Гонконг, предусматривающим, что "гонконгский гарнизон должен практиковать систему ротации своего состава".
Пользователи социальных сетей Гонконга выкладывают многочисленные фотографии и видеоролики с тяжелой бронетехникой и автомашинами с военными, входящими в город.
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