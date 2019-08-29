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СНГ 29.08.2019 10:22

Назарбаев приглашает руководителей мировых ядерных держав в Казахстан для переговоров о глобальной безопасности

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев в четверг напомнил о своем предложении провести в республике переговоры лидеров ядерных держав по вопросам глобальной безопасности, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Глобальное сообщество должно найти в себе мудрость сделать решительные шаги в пользу диалога о будущем нашей планеты. Данный диалог будет результативным, если за стол переговоров сядут, прежде всего, руководители ядерных держав. Я выступил с официальным предложением встретиться в нашей столице основным игрокам в этом деле - руководителям США, РФ, Китая и других ядерных держав - и договариваться", - сказал Назарбаев на церемонии вручения премии "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность" в Нур-Султане.

"Как это неоднократно происходило в истории, главы крупнейших государств брали на себя ответственность за завтрашний день человечества. Сейчас такое время - сесть, договориться, потому что все конфликты заканчиваются переговорами", - заявил казахстанский лидер.

Церемония присуждения премии приурочена к Международному дню действий против ядерных испытаний и Дню закрытия Семипалатинского ядерного полигона.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, АТОМ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]