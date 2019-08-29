Назарбаев приглашает руководителей мировых ядерных держав в Казахстан для переговоров о глобальной безопасности

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев в четверг напомнил о своем предложении провести в республике переговоры лидеров ядерных держав по вопросам глобальной безопасности, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
"Глобальное сообщество должно найти в себе мудрость сделать решительные шаги в пользу диалога о будущем нашей планеты. Данный диалог будет результативным, если за стол переговоров сядут, прежде всего, руководители ядерных держав. Я выступил с официальным предложением встретиться в нашей столице основным игрокам в этом деле - руководителям США, РФ, Китая и других ядерных держав - и договариваться", - сказал Назарбаев на церемонии вручения премии "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность" в Нур-Султане.
"Как это неоднократно происходило в истории, главы крупнейших государств брали на себя ответственность за завтрашний день человечества. Сейчас такое время - сесть, договориться, потому что все конфликты заканчиваются переговорами", - заявил казахстанский лидер.
Церемония присуждения премии приурочена к Международному дню действий против ядерных испытаний и Дню закрытия Семипалатинского ядерного полигона.
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