Миру нужны жесткие механизмы в борьбе с распространением ядерного оружия - Назарбаев

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) должен быть подкреплен жесткими механизмами и резолюциями Совбеза ООН, направленными против распространения ядерного оружия, заявил в четверг первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев.

"Миру нужен реально работающий механизм жестких мер против обладания, распространения ядерного оружия", - сказал Назарбаев на церемонии вручения премии "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность" в казахстанской столице.

"Такой договор существует (ДНЯО - ИФ-К), принятый в штабе ООН. После этого и Индия, и Пакистан стали ядерными. И что с того, что мы приняли все этот договор? Поэтому механизм жестких мер должен быть подкреплен соответствующими резолюциями СБ ООН", - подчеркнул казахстанский лидер.

В 2019 году лауреатами Назарбаевской премии "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность" стали покойный гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано и исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Церемония присуждения премии приурочена к Международному дню действий против ядерных испытаний и Дню закрытия Семипалатинского ядерного полигона.