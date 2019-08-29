Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8839 RUR   0.0255 GBR   2.0748 TRY   0.2918

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.78 0.85 Brent 60.49 0.98

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 29.08.2019 10:49

Миру нужны жесткие механизмы в борьбе с распространением ядерного оружия - Назарбаев

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) должен быть подкреплен жесткими механизмами и резолюциями Совбеза ООН, направленными против распространения ядерного оружия, заявил в четверг первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев.

"Миру нужен реально работающий механизм жестких мер против обладания, распространения ядерного оружия", - сказал Назарбаев на церемонии вручения премии "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность" в казахстанской столице.

"Такой договор существует (ДНЯО - ИФ-К), принятый в штабе ООН. После этого и Индия, и Пакистан стали ядерными. И что с того, что мы приняли все этот договор? Поэтому механизм жестких мер должен быть подкреплен соответствующими резолюциями СБ ООН", - подчеркнул казахстанский лидер.

В 2019 году лауреатами Назарбаевской премии "За мир без ядерного оружия и глобальную безопасность" стали покойный гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано и исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Церемония присуждения премии приурочена к Международному дню действий против ядерных испытаний и Дню закрытия Семипалатинского ядерного полигона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ДНЯО, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Назарбаев приглашает руководителей мировых ядерных держав в Казахстан для переговоров о глобальной безопасности В Казахстане все выборы будут проходить только в конституционные сроки, заявил Назарбаев "Американская шапка" демократии не подходит молодому Казахстану - Назарбаев Назарбаев призвал "Нур Отан" активнее готовиться к парламентским выборам, которые пройдут в Казахстане в конституционные сроки Путин уверен, что опыт и мудрость Назарбаева будут и впредь востребованы для развития евразийской интеграции У первого президента Казахстана Назарбаева появится отдельный сайт

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]