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АПК 29.08.2019 10:57

Производство, импорт и продажа запчастей к сельхозтехнике в Азербайджане освобождены от НДС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс Азербайджана, сообщает сайт главы государства.

Изменения подразумевают освобождение производства, импорта и продажи запчастей к сельхозтехнике от уплаты НДС. Ранее от НДС были освобождены только импорт и продажа сельхозтехники.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОДЕКС, НАЛОГОВЫЙ, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]