Производство, импорт и продажа запчастей к сельхозтехнике в Азербайджане освобождены от НДС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Налоговый кодекс Азербайджана, сообщает сайт главы государства.

Изменения подразумевают освобождение производства, импорта и продажи запчастей к сельхозтехнике от уплаты НДС. Ранее от НДС были освобождены только импорт и продажа сельхозтехники.

А. Мамедов