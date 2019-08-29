Верховный суд Южной Кореи отправил на пересмотр дело против вице-президента и фактического главы Samsung Electronics Ли Чжэ Ена, сообщает в четверг агентство "Ренхап".
"В окончательном вердикте Верховный суд Южной Кореи дал указание нижестоящему суду пересмотреть решение, принятое в феврале 2018 года", - отмечает агентство.
В рамках решения 2018 года Высокий суд Сеула снял с Ли Чжэ Ена ряд серьезных обвинений в коррупции и сократил ему срок заключения вдвое - до 2,5 лет.
Таким образом, Ли Чжэ Ен, находившийся в заключении почти год, был выпущен на свободу.
Дело "наследника Samsung" связано с коррупционным скандалом, разразившимся ранее вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе.
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