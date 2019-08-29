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Дальнее зарубежье 29.08.2019 13:30

Верховный суд Южной Кореи принял решение о пересмотре дела "наследника Samsung"

Верховный суд Южной Кореи отправил на пересмотр дело против вице-президента и фактического главы Samsung Electronics Ли Чжэ Ена, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

"В окончательном вердикте Верховный суд Южной Кореи дал указание нижестоящему суду пересмотреть решение, принятое в феврале 2018 года", - отмечает агентство.

В рамках решения 2018 года Высокий суд Сеула снял с Ли Чжэ Ена ряд серьезных обвинений в коррупции и сократил ему срок заключения вдвое - до 2,5 лет.

Таким образом, Ли Чжэ Ен, находившийся в заключении почти год, был выпущен на свободу.

Дело "наследника Samsung" связано с коррупционным скандалом, разразившимся ранее вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, SAMSUNG, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]