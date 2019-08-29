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Вопрос с авансированием контракта на поставку С-400 Индии решён - ФСВТС

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России назвали решенным вопрос об авансировании контракта с Индией на поставку систем ПВО С-400 "Триумф".

"Вопрос с авансированием контракта решен, детали мы не комментируем", - заявила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева, отвечая на вопрос, получен ли от Индии весь аванс за С-400 (более $750 млн).

"Контракт на С-400 (Индии - ИФ) будет выполняться в соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными документами", - сообщила Воробьева.

Контракт на поставку С-400 Индии был подписан в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне. Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

Поставки С-400 в Индию начнутся после 2020 года, сообщила "Интерфаксу" в июне Воробьёва.

19 февраля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о начале производства С-400 для Индии.

14 февраля вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что РФ начала получать аванс от Индии за С-400.

Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ЗРС, АВАНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]