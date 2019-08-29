Вопрос с авансированием контракта на поставку С-400 Индии решён - ФСВТС

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России назвали решенным вопрос об авансировании контракта с Индией на поставку систем ПВО С-400 "Триумф".
"Вопрос с авансированием контракта решен, детали мы не комментируем", - заявила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева, отвечая на вопрос, получен ли от Индии весь аванс за С-400 (более $750 млн).
"Контракт на С-400 (Индии - ИФ) будет выполняться в соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными документами", - сообщила Воробьева.
Контракт на поставку С-400 Индии был подписан в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне. Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.
Поставки С-400 в Индию начнутся после 2020 года, сообщила "Интерфаксу" в июне Воробьёва.
19 февраля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о начале производства С-400 для Индии.
14 февраля вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что РФ начала получать аванс от Индии за С-400.
Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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