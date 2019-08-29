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Дальнее зарубежье 29.08.2019 11:08

В Пакистане проведен ночной пуск баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд

В Пакистане в ночь на четверг успешно испытана ракета "поверхность-поверхность", сообщил пресс-секретарь вооруженных сил страны Асиф Гафур.

"Пакистан провел успешный ночной пуск баллистической ракеты "поверхность-поверхность" "Газнави", которая способна доставлять различные типы боеголовок на дальность до 290 км", - написал Гафур на своей странице в Twitter.

"Объединенный комитет начальников штабов, командующие родами войск поздравили команду (разработчиков). Команду поздравили президент и премьер-министр", - отметил Гафур.

Сообщение сопровождено видеозаписью пуска.

Ракета "Газнави" (известная также как "Хатф III") рассчитана на доставку в том числе ядерных боеголовок весом до 700 кг. Ее разработкой занимался Комплекс национального развития Пакистана (National Development Complex).

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Тэги: ПАКИСТАН, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]