В Пакистане проведен ночной пуск баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд

В Пакистане в ночь на четверг успешно испытана ракета "поверхность-поверхность", сообщил пресс-секретарь вооруженных сил страны Асиф Гафур.
"Пакистан провел успешный ночной пуск баллистической ракеты "поверхность-поверхность" "Газнави", которая способна доставлять различные типы боеголовок на дальность до 290 км", - написал Гафур на своей странице в Twitter.
"Объединенный комитет начальников штабов, командующие родами войск поздравили команду (разработчиков). Команду поздравили президент и премьер-министр", - отметил Гафур.
Сообщение сопровождено видеозаписью пуска.
Ракета "Газнави" (известная также как "Хатф III") рассчитана на доставку в том числе ядерных боеголовок весом до 700 кг. Ее разработкой занимался Комплекс национального развития Пакистана (National Development Complex).
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