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СНГ 29.08.2019 11:16

Депутаты Рады IX созыва примут присягу

Председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий открыл торжественное заседание парламента в четверг для приведения к присяге нового состава депутатов.

На торжественное заседание прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

В Раде также присутствуют президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Также в ложе правительства, члены кабинета во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Парубий объявил минуту молчания по погибшим за независимость Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, ЗАСЕДАНИЕ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]