Депутаты Рады IX созыва примут присягу

Председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий открыл торжественное заседание парламента в четверг для приведения к присяге нового состава депутатов.

На торжественное заседание прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

В Раде также присутствуют президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Также в ложе правительства, члены кабинета во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Парубий объявил минуту молчания по погибшим за независимость Украины.