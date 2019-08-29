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Дальнее зарубежье 29.08.2019 14:15

Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала более 1,3 млн подписей

Интернет-петиция против объявленной правительством приостановки работы парламента Великобритании набрала к четвергу более 1,3 млн голосов, сообщило британское издание The Guardian.

Петиция была инициирована экспертом в сфере отношений с ЕС и противником Brexit Марком Джонстоном во вторник, за день до того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к королеве с прошением приостановить работу парламента.

В среду сообщалось, что петиция, размещенная на сайте парламента в разделе петиций, получает в среднем около 100 тыс. голосов в час.

"Парламент не должен приостанавливать работу или распускаться до того момента, пока действие статьи 50-й (Лиссабонского договора - ИФ) не будет достаточно продлено или пока не будет решено отказаться от намерения Великобритании выйти из ЕС", - говорится в описании петиции.

Согласно данным голосования, активнее всего подписывают петицию в Лондоне, Оксфорде и Кембридже.

По данным британским СМИ, тысячи людей собрались около здания парламента в среду вечером на акцию протеста против решения Джонсона.

Королева Великобритании Елизавета II ранее в среду утвердила предложенную премьером Борисом Джонсоном приостановку деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

Перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября - и продлится до 14 октября.

Таким образом, 3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.

На 14 октября запланировано открытие новой сессии парламента. Она откроется "Речью Королевы", традиционной церемонией, когда королева зачитывает текст правительства о его основных приоритетах на грядущий год. Еще через несколько дней запланирована встреча Совета ЕС - на 17-18 октября.

Британские СМИ указывают, что при таком развитии событий у парламентариев практически не будет времени, чтобы попробовать помешать Джонсону вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября, например, приняв соответствующий закон.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПЕТИЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПОДПИСИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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