Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала более 1,3 млн подписей

Интернет-петиция против объявленной правительством приостановки работы парламента Великобритании набрала к четвергу более 1,3 млн голосов, сообщило британское издание The Guardian.
Петиция была инициирована экспертом в сфере отношений с ЕС и противником Brexit Марком Джонстоном во вторник, за день до того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к королеве с прошением приостановить работу парламента.
В среду сообщалось, что петиция, размещенная на сайте парламента в разделе петиций, получает в среднем около 100 тыс. голосов в час.
"Парламент не должен приостанавливать работу или распускаться до того момента, пока действие статьи 50-й (Лиссабонского договора - ИФ) не будет достаточно продлено или пока не будет решено отказаться от намерения Великобритании выйти из ЕС", - говорится в описании петиции.
Согласно данным голосования, активнее всего подписывают петицию в Лондоне, Оксфорде и Кембридже.
По данным британским СМИ, тысячи людей собрались около здания парламента в среду вечером на акцию протеста против решения Джонсона.
Королева Великобритании Елизавета II ранее в среду утвердила предложенную премьером Борисом Джонсоном приостановку деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.
Перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября - и продлится до 14 октября.
Таким образом, 3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.
На 14 октября запланировано открытие новой сессии парламента. Она откроется "Речью Королевы", традиционной церемонией, когда королева зачитывает текст правительства о его основных приоритетах на грядущий год. Еще через несколько дней запланирована встреча Совета ЕС - на 17-18 октября.
Британские СМИ указывают, что при таком развитии событий у парламентариев практически не будет времени, чтобы попробовать помешать Джонсону вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября, например, приняв соответствующий закон.
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