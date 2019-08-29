В Азербайджане растет число шифровальщиков - Лаборатория Касперского

Во II-ом квартале 2019 года доля азербайджанских пользователей, атакованных программами-шифровальщиками, оказалась выше по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году - 0,85% против 0,72%, отмечает «Лаборатория Касперского».
Наибольшую активность в странах СНГ в апреле-июне проявило семейство WannaCry: примерно каждая пятая атака шифровальщиков проходила с его участием. Несмотря на то, что патч, который позволяет закрыть уязвимость, эксплуатируемую этим троянцем, появился за два месяца до начала его эпидемии в 2017 году, WannaCry по-прежнему представляет собой серьезную угрозу.
На втором месте по активности в странах СНГ был GandCrab. Закрыл тройку «лидеров» Shade: на него пришлось более 11% всех атак.
Всего в мире с апреля по июнь шифровальщиками было атаковано более 230 тыс. пользователей. Это на 46% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.
«Во втором квартале мы наблюдали рост числа шифровальщиков. И это несмотря на то, что в начале июня авторы GandCrab, одного из самых распространённых зловредов этого типа в течение последних полутора лет, объявили о прекращении его деятельности. GandCrab продемонстрировал, насколько эффективным может быть шифровальщик. По некоторым данным, его создатели сообщили, что уходят от дел, так как достаточно «заработали». Но мы предполагаем, что на смену GandCrab придут другие зловреды, и напоминаем, что необходимо регулярно обновлять ПО на своих устройствах и использовать надёжное защитное решение», - сказал Федор Синицын, старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».
Чтобы снизить риск заражения устройства программой-шифровальщиком, «Лаборатория Касперского» рекомендует: регулярно обновлять операционную систему и своевременно устанавливать патчи, использовать надежное защитное решение, ни в коем случае не платить выкуп в случае шифрования файлов, поскольку это не гарантирует возвращение доступа к документам.
Б.Рустамбеков
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