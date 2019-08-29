Минэнерго Белоруссии ожидает активизации переговоров с РФ по газу в сентябре

Активная фаза российско-белорусских переговоров по цене на газ начнется в следующем месяце, прогнозирует министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.
"Активная фаза переговоров по цене на газ с Россией начнется в сентябре", - сказал Каранкевич, которого цитирует агентство "БелТА".
По его словам, "сейчас период, когда мы готовим очередные предложения". Министр предполагает, что переговоры могут быть завершены в ноябре. "Думаю, что активная фаза проведения переговоров будет с сентября по ноябрь", - добавил министр.
"Подготовленные белорусской стороной предложения будут внесены дополнительно на рассмотрение правительства РФ и профильного министерства. Будут представлены различные подходы, в том числе касающиеся изменения формулы цены на газ", - уточнил он.
Как сообщалось, посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев 1 августа заявил, что идущие переговоры по газу "абсолютно технические: соглашение есть и формула есть". "Российская сторона подтвердила добрую волю в проявлении большего внимания к этому вопросу, чем он того стоит. (. . .) Думаю, до 31 декабря будет найдено оптимальное решение", - сказал Мезенцев.
Ранее, в начале июля, посол Белоруссии в России Владимир Семашко подчеркивал, что Россия нарушает договор о Евразийском экономическом союзе, затягивая обсуждение цен на газ для республики с 2020 года.
"Мы направляли свои предложения (по цене на газ - ИФ) в Минэнерго РФ, "Газпром" , правительство РФ. Предлагали разные методики, но пока не получили ни одного официального заключения. Подобная ситуация происходит и с налоговым маневром. Считаем, что это нарушение договора о Евразийском союзе", - заявил Семашко в опубликованном на сайте белорусского МИД интервью "Комсомольской правде".
Семашко пояснял, что "мы много спорили по цене на газ, два года назад подписали с Россией протокол, существенно корректирующий его ценообразование". По его словам, по этому документу "к концу 2018 года должны были выработать общую формулу, с тем, чтобы выйти в перспективе на сопоставимые цены на газ для Белоруссии и для потребителей Смоленской области России, а уже 1 июля этого года подписать соответствующее межправительственное соглашение".
Как сообщалось, в соответствии с межправительственным протоколом, который был подписан в апреле 2017 года, энергетические ведомства Белоруссии и России до 1 июля 2019 года должны были согласовать цену на газ для республики с 1 января 2020 года.
Фиксированная цена газа для Белоруссии в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. куб. м. Цена на газ с 2020 года остается неопределенной.
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