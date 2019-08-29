Представители ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях

Летный и инженерно-технический состав Военно-воздушных сил Турции прибыл в Азербайджан для участия в совместных учениях «TurAz Qartali-2019», сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
«В целях подготовки к учениям, в настоящее время проводится соответствующая работа по размещению личного состава, планированию учений и другим организационным вопросам»,- говорится в сообщении.
Учения пройдут со 2-16 сентября.
Как сообщалось ранее, в учениях будут задействованы до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, в том числе самолеты МиГ-29, F-16, Су-25, P-235 “Kasa”, а также вертолеты Ми-35, Ми-17, «Sikorsky» UH-70, CH-47 “Chinook” и ATAK/AH-1W.
В ходе учений будут выполняться задания по планированию совместной деятельности авиационных средств ВВС Азербайджана, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Сухопутных сил Турции, изучению возможностей взаимодействия в ходе операций, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.
Ф.Исазаде
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