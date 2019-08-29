MBNP направит свыше 731 тыс. манатов на обновление сетевой инфраструктуры

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) определилась с поставщиком услуг обновления сетевой инфраструктуры и серверной комнаты, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в MBNP.

"MBNP определилась с победителем тендера по привлечению услуг обновления сетевой инфраструктуры и серверной комнаты. Им стала ООО "Ata Texnologiya", с которым 26 августа был подписан соответствующий контракт", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта - 731 тыс. 399,12 манатов.

А.Мамедов