MBNP направит свыше 731 тыс. манатов на обновление сетевой инфраструктуры

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) определилась с поставщиком услуг обновления сетевой инфраструктуры и серверной комнаты, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в MBNP.
"MBNP определилась с победителем тендера по привлечению услуг обновления сетевой инфраструктуры и серверной комнаты. Им стала ООО "Ata Texnologiya", с которым 26 августа был подписан соответствующий контракт", - отметили в ведомстве.
Стоимость контракта - 731 тыс. 399,12 манатов.
А.Мамедов
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