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Транспорт и связь 29.08.2019 11:53

MBNP направит свыше 731 тыс. манатов на обновление сетевой инфраструктуры

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) определилась с поставщиком услуг обновления сетевой инфраструктуры и серверной комнаты, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в MBNP.

"MBNP определилась с победителем тендера по привлечению услуг обновления сетевой инфраструктуры и серверной комнаты. Им стала ООО "Ata Texnologiya", с которым 26 августа был подписан соответствующий контракт", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта - 731 тыс. 399,12 манатов.

А.Мамедов

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Тэги: MBNP, ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]