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Дальнее зарубежье 29.08.2019 11:57

Йеменские сепаратисты восстановили контроль над Аденом

Сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС) установили полный контроль над Аденом, сообщает в четверг сайт ливанского издания "Дейли стар".

О восстановлении контроля сепаратистов над Аденом также заявил йеменский правительственный источник в сфере безопасности, отмечает издание.

Накануне стало известно, что йеменские правительственные войска вошли в Аден и начали бои за город с сепаратистами из ЮПС.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

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Тэги: ЙЕМЕН, АДЕН, СЕПАРАТИСТЫ, КОНТРОЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]